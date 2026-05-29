BONITO: Prefeitura paga salário de servidores municipais nesta sexta-feira

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de maio de 2026.

Os valores estarão disponíveis para todos os servidores municipais até às 17h de hoje.

Neste mês, os servidores também passam a contar com reajuste salarial de 5,4%, conforme a Lei nº 1.817 publicada pela administração municipal, reforçando a política de valorização do funcionalismo público.

O pagamento em dia contribui para o fortalecimento da economia local, garantindo maior poder de compra aos trabalhadores e movimentando o comércio da cidade.

Confira a publicação na íntegra:

LEI 1.817 – DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALBaixar