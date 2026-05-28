Mutirão em assentamento oferece serviços, tira dúvidas e renova planos de quem sonha com habilitação de motorista

Aos 70 anos, Tereza de Fátima Porto, moradora do Assentamento Guaçu, em Naviraí (MS), voltou para casa com anotações cuidadosamente registradas em um papel. São as orientações para conquistar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As dúvidas foram tiradas na semana passada, durante a participação do Detran-MS no mutirão “Agraer Juntos Pelo Campo”, no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí (MS).

Viúva há quatro anos, dona Tereza procurou o atendimento para saber sobre um antigo processo de habilitação e descobrir se ainda poderia retomá-lo. Encontrou acolhimento, atenção e um novo incentivo para continuar tentando. “Tenho esperança que vou conseguir minha habilitação”, afirmou.

Durante muitos anos, o esposo acreditava que ela não precisava dirigir. Depois da morte dele em 2022, decidiu enfrentar o medo e iniciar o processo para conquistar o documento, mas o maior obstáculo sempre foi o exame prático. “Na baliza eu fazia direitinho com o professor, dentro de três minutos, mas com o examinador do Detran eu não conseguia”, relembrou.

Após algumas tentativas sem aprovação, acabou desistindo temporariamente. Mas o desejo nunca desapareceu. Durante a ação no assentamento, ao conversar com os servidores do Detran-MS, descobriu novas possibilidades para retomar o processo. “Eles me atenderam muito bem”, contou.

Além do sonho da habilitação, dona Tereza carrega uma trajetória marcada pela superação. Em 2007 perdeu um filho, após um acidente de trabalho. Em 2009, descobriu um câncer e precisou retirar o esôfago. Desde então, realiza acompanhamento médico periódico no Hospital de Amor, em Barretos (SP).

Mesmo diante dos desafios, mantém uma rotina ativa no assentamento, lugar onde escolheu viver, apesar de também possuir uma casa na cidade. É ela quem cuida da casa, da horta, do quintal e das galinhas, além de acompanhar o arrendamento do pasto da propriedade.

Mãe de cinco filhos, avó de nove netos e bisavó de seis bisnetos, todos moradores de Caarapó, dona Tereza diz que a fé é o que sustenta sua caminhada. “Enquanto Deus estiver me dando saúde, tô na luta”, afirmou.

Servidores do Detran-MS

A participação do Detran-MS no mutirão levou orientação, informação e serviços à população rural, aproximando o atendimento de moradores que muitas vezes enfrentam dificuldades de deslocamento até uma agência. Ao todo, cerca de 70 atendimentos foram realizados, incluindo orientações sobre primeira habilitação, abertura de Renach, licenciamento e informações gerais relacionadas aos serviços de trânsito.

O servidor Afonso Córdoba destacou a importância de iniciativas que aproximam o serviço público da população. “É muito gratificante participar de um momento como esse, onde conseguimos levar orientação, atendimento e mostrar o compromisso dos nossos servidores com um trabalho humanizado e de qualidade”, afirmou.

Atendimento feito pelo Detran-MS durante o mutirão

O gerente regional do Detran de Naviraí, Fabiano Goulart, ressaltou que a parceria entre os órgãos foi fundamental para garantir mais acesso e comodidade à comunidade. “Essa ação foi muito importante para aproximar os serviços da população do assentamento, especialmente das pessoas que têm dificuldade de se deslocar até as agências do Detran”, destacou.

Segundo ele, o trabalho conjunto entre os parceiros e os servidores envolvidos foi essencial para garantir um atendimento acolhedor, acessível e eficiente à população rural. A iniciativa contou ainda com o apoio da Agência Regional de Campo Grande e da Unidade Operacional de Naviraí.

A ação foi coordenada pela Agraer, órgão vinculado ao Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Semadesc, e aconteceu na Escola Caburaí. A força-tarefa reuniu instituições parceiras para levar cidadania, desenvolvimento rural e atendimento direto às famílias da agricultura familiar da região.