MPMS acompanha ações contra poluição no Córrego Três Barras

Descarte irregular de lixo gera investigação ambiental em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Área próxima à Estrada da Gameleira sofre com acúmulo de resíduos sólidos

O MPMS instaurou procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar ações de combate à poluição no Córrego Três Barras, em Campo Grande. A investigação é conduzida pela 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente após denúncias sobre o descarte irregular de resíduos sólidos, principalmente garrafas PET, às margens do córrego na região da Estrada da Gameleira.

O MPMS requisitou informações aos órgãos municipais e cobra medidas integradas para retirada dos materiais e recuperação da área degradada. Conforme o órgão, a dimensão do dano ambiental exige estrutura operacional específica e atuação de equipes especializadas. A Prefeitura deverá apresentar cronograma com datas e ações previstas para limpeza, recomposição ambiental e prevenção de novos descartes irregulares. O caso chegou ao Ministério Público Estadual após encaminhamento do MPF devido à competência ambiental estadual.

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