Gaeco investiga PMs por envolvimento com tráfico e agiotagem

Investigação aponta parceria entre policiais e traficantes em Ribas do Rio Pardo

O MPMS, por meio do Gaeco, deflagrou na quinta-feira (28) a Operação Janus para combater um esquema criminoso envolvendo policiais militares da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 ordens de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. As investigações começaram em 2025 após denúncias encaminhadas à Promotoria de Justiça do município.

Segundo o MPMS, os policiais investigados teriam se associado a traficantes locais para facilitar o comércio ilegal de drogas, inclusive desviando entorpecentes apreendidos em operações policiais. O grupo também é suspeito de proteger criminosos, usar violência contra rivais e atuar em esquemas de agiotagem e cobrança de dívidas mediante ameaças. O nome da operação faz referência ao deus romano Janus, simbolizando a dualidade entre a atuação pública dos policiais e as práticas criminosas investigadas nos bastidores.