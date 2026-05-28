As Dez Mais

Quinta, 28 de maio de 2026.

Hoje é o DIA LIVRE DE IMPOSTOS.

Faltam 14 dias para a Copa do Mundo.

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

-PF fecha cerco a prefeituras que investiram no Banco Master…

-TREMS extingue ação contra o deputado Lucas de Lima…Perícia aponta que Bernal deu tiro “à queima-roupa” em fiscal…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Morrer é ser esquecido. Há pessoas que nem merecem ser lembradas, mas outras que nos fazem uma falta imensa. Enquanto alguém lembrar de você com uma lágrima de saudades pela sua ausência; enquanto alguém cheirar sua roupa ou sentir o aroma de sua comida… rir de algo que aconteceu contigo e que foi engraçado… assoviar uma música que você gostava… você continuará vivo”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O afélio, momento em que a Terra atinge o ponto mais distante do Sol em sua órbita elíptica, ocorrerá no dia 6 de julho, às 13h31. Nesse dia, o nosso planeta estará a cerca de 152 milhões de quilômetros de distância do Sol…

2ª)

Começou hoje o Dia Livre de Impostos. O comércio está esperançoso e muita gente aproveitando para comprar tudo a preços vantajosos. Dia de pegar a família aproveitando as ofertas.

3ª)

O deputado João Cesar Matogrosso tomou posse na sua vaga na Assembleia Legislativa e ‘de cara’ já fez uma crítica áspera contra o Tribunal Regional Eleitoral que usou a técnica da ‘tartaruguês’ para afastar Neno Razuk.

4ª)

A ‘tartaruguêz’ do Tribunal Regional Eleitoral literalmente “tomou” de João César Matogrosso praticamente todo o seu mandato. A recontagem é uma tarefa simples, mas aqui durou uma eternidade causando prejuízo ao eleito.

5ª)

A Santa Casa gastou em um ano R$ 23,6 milhões com acidentados no trânsito. O custo disso – só em vidas, mutilados e outros. Nem em guerras como Irã ou Ucrânia se gasta tanto…

6ª)

A buraqueira nas vias públicas fez cair sensivelmente a qualidade de vida em nossa Capital. A falta de um secretário capaz de elaborar e executar um plano para por a cidade ‘em pé’ é o reflexo de tudo isso…

7ª)

Laudo pericial atesta que Alcides Bernal atirou no fiscal de Rendas Rocerto Carlos Mazzini, de 68 anos, que havia arrematado da Caixa Econômica a casa que havia pertencido ao ex-prefeito à queima-roupa. Ato de covardia imperdoável, crime qualificado que poderá dar 40 anos de “cana” para o assassino.

8ª)

E o megatraficante Gerson Palermo, vulgo Bolinha, chegou em Campo Grande extraditado da Bolívia. Desta vez ele está – como diria a Tia Laura- “preso, presumido, seguro pelo ouvido, você diz que escapa, mas “eu” duvido…

9ª)

Gerson Palermo é testemunha ocular da venda de sentenças e a fábrica de sentenças sob medidas que fazia de alguns gabinetes do TJMS um ‘balcão de negócios’. Dizem que tem gente à base do chazinho de maracujá, lexotan e outros…

10ª)

Encheram o rabo do vagabundo que matou a esposa e a filhinha de 10 meses e depois tocou fogo nos corpos. Ele ‘tomou’ 67 anos de cadeia por ‘duplo feminicídio’. Vai morrer na tranca…

Chicotadas do dia!

Alcides Bernal continua ‘fora da casinha’. Depois do bárbaro e covarde crime praticado, chegou ontem no Fórum como se fosse um juiz: cabeça alta, piscadinha para as câmeras e quase jogando beijinhos. Mal sabe que, num júri popular vai pegar – por crime qualificado- perto de 40 anos de cadeia. Ou é, ou ‘se faz’ de sonso, doido ou alguém que perdeu o juízo. Esse merece nossas triplas/triplas chicotadas do dia1

Aniversariantes do dia:

Manuel Borges; Cristina Beltran; Fábio Olegário Caminha; José Luiz Viegas London; Jéssima Ferreira Lima; Tatiane Franco; Júlio Guenka; Rosa Ocampos; Ricardo Figueiró; Edgar Paz Borgonha e Kemy Ruama de Deus Ruiz.

Carnê Social: a página elegante da cidade. Nossos bons e queridos amigos:

Prefeito de Aquidauana Mauro do Atlântico; Maria Fernanda Balestieri: diretora do Bioparque Pantanal; Flávio César: diretor-presidente da SEFAZ/MS; Dra. Mary Meiry de Moura: Neuropsicanista; Graziele Machado: empresária e Patrick Fernandes e esposa Michele celebrando o 1º mês de vida do pequeno Oliver.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.