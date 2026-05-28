Desafio Pantanal Tech 2026 abre inscrições para projetos inovadores em MS

Fundect e Sebrae/MS incentivam soluções tecnológicas sustentáveis

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Projetos escolhidos receberão bolsas de R$ 6,5 mil por seis meses

    O Desafio Pantanal Tech 2026 está com inscrições abertas até 17 de junho para apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras em Mato Grosso do Sul nas áreas de agronegócio, bioeconomia e transição energética. A iniciativa é promovida pela Semadesc, por meio da Fundect, em parceria com o Sebrae/MS, e busca incentivar pesquisadores, estudantes e empresários a transformarem pesquisas em modelos de negócios viáveis.

    Os projetos devem estar em estágio inicial de desenvolvimento tecnológico e alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As equipes devem ter entre dois e três integrantes, com pelo menos um participante vinculado a universidade ou instituto de pesquisa do Estado. As seis melhores propostas receberão bolsas mensais de R$ 6,5 mil durante seis meses para desenvolvimento das pesquisas. A etapa presencial de avaliação está prevista para 4 de julho e o edital completo pode ser acessado no portal oficial do programa.

    CATEGORIAS:
    GERAL

    Últimas Notícias

    Mais notícias

    Semed promove formação com foco em natureza e experiências sensoriais

    ANELISE PEREIRA - 0
    A Secretaria Municipal de Educação (Semed), concluiu nesta sexta-feira (22) a formação “Territórios em transformação: A natureza e a experiência estética por meio das...
    Leia mais

    As Dez Mais

    Milton - 0
    Sexta, 22 de maio de 2026. Hoje é dia do Apicultor. Faltam 7 dias para o dia Livre de Impostos. Manchetes do Correio do Estado: -Governo licita pacote...
    Leia mais

    As Dez Mais

    Milton - 0
    Quarta, 27 de maio de 2026. Hoje é dia do Serviço de Saúde do Exército. Falta FCDL alerta: Amanhã será o Dia Livre de Impostos. Manchetes do...
    Leia mais

    Sinpol/MS debate valorização da Polícia Civil em reunião com Eduardo Riedel

    ANELISE PEREIRA - 0
    O Sinpol/MS participou de reunião com o Governador do Estado, Eduardo Riedel, para tratar de pautas de interesse da categoria policial civil. Representando o Sinpol/MS,...
    Leia mais