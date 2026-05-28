Desafio Pantanal Tech 2026 abre inscrições para projetos inovadores em MS

Projetos escolhidos receberão bolsas de R$ 6,5 mil por seis meses

O Desafio Pantanal Tech 2026 está com inscrições abertas até 17 de junho para apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras em Mato Grosso do Sul nas áreas de agronegócio, bioeconomia e transição energética. A iniciativa é promovida pela Semadesc, por meio da Fundect, em parceria com o Sebrae/MS, e busca incentivar pesquisadores, estudantes e empresários a transformarem pesquisas em modelos de negócios viáveis.

Os projetos devem estar em estágio inicial de desenvolvimento tecnológico e alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As equipes devem ter entre dois e três integrantes, com pelo menos um participante vinculado a universidade ou instituto de pesquisa do Estado. As seis melhores propostas receberão bolsas mensais de R$ 6,5 mil durante seis meses para desenvolvimento das pesquisas. A etapa presencial de avaliação está prevista para 4 de julho e o edital completo pode ser acessado no portal oficial do programa.