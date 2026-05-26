Anvisa autoriza Ozivy, primeira caneta de semaglutida sintética no Brasil

Produto ainda depende de definição de preço para chegar ao mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou o Ozivy, primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao Ozempic no Brasil. O medicamento, desenvolvido pelo laboratório EMS, passou por avaliação técnica de eficácia, segurança e qualidade antes da aprovação. Indicado para adultos com diabetes tipo 2, o fármaco pode ser usado como adjuvante à dieta e exercícios físicos. Ele contém o mesmo princípio ativo da semaglutida e segue a linha dos agonistas de GLP-1 utilizados no controle glicêmico.

A formulação injetável será aplicada semanalmente e exige armazenamento refrigerado entre 2 °C e 8 °C. O registro ocorre após a expiração da patente do Ozempic e segue análise de prioridade regulatória da agência. A comercialização dependerá da definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e da estratégia de lançamento da empresa detentora do registro.



