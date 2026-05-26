Frente fria causa morte de bovinos em MS

Hipotermia mata 83 bovinos e expõe vulnerabilidade da pecuária

Milton
Publicado por Milton
Foto: Pexels

Queda brusca de temperatura causa perdas de rebanho em MS

A primeira frente fria de 2026 em MS provocou a morte de 83 bovinos em cinco propriedades, segundo a Iagro, devido a episódios de hipotermia associados à queda brusca de temperatura, chuva e ventos fortes. O fenômeno climático foi agravado por inversão térmica que fez os termômetros despencarem rapidamente, atingindo animais mais vulneráveis como os debilitados e recém-transportados.

A ausência de abrigo natural em áreas abertas, especialmente no Pantanal, aumentou a exposição ao frio intenso e elevou a sensação térmica negativa. Segundo a agência, o problema não é inédito e já ocorreu em anos anteriores com perdas ainda maiores no rebanho. Técnicos reforçam que o manejo adequado e a suplementação alimentar são essenciais para reduzir impactos durante frentes frias.

O monitoramento sanitário é obrigatório para confirmar a causa das mortes e evitar suspeitas de doenças. Produtores têm sido orientados a reforçar cuidados preventivos diante da recorrência de eventos climáticos extremos.

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