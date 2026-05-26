INTERPOL apreende 6,4 milhões de doses de medicamentos falsificados

Operação Pangea XVIII desarticula 66 grupos criminosos em 90 países

Milton
Publicado por Milton
FOTO: INTERPOL

Investigação também derruba milhares de canais e sites na internet

A INTERPOL coordenou uma operação em 90 países que resultou na apreensão de 6,42 milhões de doses de medicamentos falsificados e não aprovados avaliados em US$ 15,5 milhões (R$ 80,6 milhões). A ação, chamada Operação Pangea XVIII, ocorreu entre 10 e 23 de março de 2026 e levou à prisão de 269 pessoas envolvidas no esquema. Durante as investigações, foram identificados e desarticulados 66 grupos criminosos ligados ao comércio ilegal de medicamentos.

As autoridades também abriram 392 investigações e cumpriram 158 mandados de busca contra redes de distribuição. Entre os produtos apreendidos estavam medicamentos para disfunção erétil, sedativos, antibióticos e analgésicos. No ambiente digital, cerca de 5.700 sites e canais foram derrubados por envolvimento na venda ilegal.

A INTERPOL alertou que medicamentos falsificados representam risco direto à vida e à saúde pública.

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