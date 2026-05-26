TRÊS LAGOAS: Final do futsal masculino dos JETs (Sub-17) promete movimentar torcedores no Poliesportivo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta terça-feira, dia 26 de maio, tem a grande decisão do futsal masculino dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs), na categoria Sub-17. Após disputas intensas ao longo da competição, as equipes chegam à reta final em busca do título e da consagração entre os melhores da modalidade.

A expectativa é de arquibancadas movimentadas e muita disputa dentro de quadra, reunindo atletas, professores, familiares e torcedores para acompanhar as disputas finais que encerram a competição do futsal masculino.

As partidas serão realizadas no Poliesportivo Eduardo Milanez (Lagoa Maior).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO


18h – Disputa de 3º e 4º lugar
Dom Aquino x Edwards

19h – Grande Final (1º e 2º lugar)
Jomap x Fernando Corrêa

Além da disputa por lugares no pódio, os jogos representam o resultado do empenho e dedicação dos estudantes-atletas ao longo dos JETs, competição que fortalece a prática esportiva e promove integração entre as escolas do município.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Santullo reforça apoio ao interior em agenda com agricultura familiar e tradição religiosa

ANELISE PEREIRA - 0
O dirigente do Partido Progressistas (PP), Marco Aurélio Santullo, cumpriu agenda no interior de Mato Grosso do Sul participando de ações voltadas ao fortalecimento...
Leia mais

CASSILÂNDIA: Prefeitura inicia distribuição dos carnês do IPTU 2026

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Cassilândia, por meio da SEFIN — Secretaria Municipal de Finanças, iniciou a distribuição dos carnês do IPTU 2026 (Imposto Predial...
Leia mais

Deputado Roberto Hashioka reforça diálogo com a Agems em defesa de melhorias para MS

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 22, com o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos...
Leia mais

Força Penal Nacional atuará em presídios de MS

Milton - 0
Ação busca capacitação e fortalecimento do sistema penitenciário A Força Penal Nacional foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a atuar em duas...
Leia mais