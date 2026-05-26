TRÊS LAGOAS: Final do futsal masculino dos JETs (Sub-17) promete movimentar torcedores no Poliesportivo

Nesta terça-feira, dia 26 de maio, tem a grande decisão do futsal masculino dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs), na categoria Sub-17. Após disputas intensas ao longo da competição, as equipes chegam à reta final em busca do título e da consagração entre os melhores da modalidade.
A expectativa é de arquibancadas movimentadas e muita disputa dentro de quadra, reunindo atletas, professores, familiares e torcedores para acompanhar as disputas finais que encerram a competição do futsal masculino.
As partidas serão realizadas no Poliesportivo Eduardo Milanez (Lagoa Maior).
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
18h – Disputa de 3º e 4º lugar
Dom Aquino x Edwards
19h – Grande Final (1º e 2º lugar)
Jomap x Fernando Corrêa
Além da disputa por lugares no pódio, os jogos representam o resultado do empenho e dedicação dos estudantes-atletas ao longo dos JETs, competição que fortalece a prática esportiva e promove integração entre as escolas do município.