TRÊS LAGOAS: Final do futsal masculino dos JETs (Sub-17) promete movimentar torcedores no Poliesportivo

Nesta terça-feira, dia 26 de maio, tem a grande decisão do futsal masculino dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs), na categoria Sub-17. Após disputas intensas ao longo da competição, as equipes chegam à reta final em busca do título e da consagração entre os melhores da modalidade.

A expectativa é de arquibancadas movimentadas e muita disputa dentro de quadra, reunindo atletas, professores, familiares e torcedores para acompanhar as disputas finais que encerram a competição do futsal masculino.

As partidas serão realizadas no Poliesportivo Eduardo Milanez (Lagoa Maior).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



18h – Disputa de 3º e 4º lugar

Dom Aquino x Edwards

19h – Grande Final (1º e 2º lugar)

Jomap x Fernando Corrêa

Além da disputa por lugares no pódio, os jogos representam o resultado do empenho e dedicação dos estudantes-atletas ao longo dos JETs, competição que fortalece a prática esportiva e promove integração entre as escolas do município.