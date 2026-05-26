Deputada Lia Nogueira cobra reforço de viaturas para combate à violência contra a mulher em MS

Medida busca fortalecer ações de proteção e resposta rápida às mulheres

Em meio ao avanço dos casos de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Lia Nogueira defendeu o reforço da frota da Polícia Civil para melhorar o atendimento às vítimas. A parlamentar apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Segurança Pública Antônio Carlos Videira solicitando investimentos urgentes na área. O pedido inclui a renovação e ampliação de viaturas, com foco nas unidades de Dourados e na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a deputada, a falta de estrutura adequada compromete a rapidez das diligências e o cumprimento de medidas protetivas. Ela destaca que a DEAM de Dourados exerce papel fundamental na rede de proteção às mulheres e precisa de melhores condições de trabalho. Lia Nogueira afirma que mais viaturas significam mais agilidade no atendimento e maior segurança para vítimas em situação de risco. A proposta também busca fortalecer a atuação da Polícia Civil e ampliar a eficiência das políticas públicas de enfrentamento à violência.



