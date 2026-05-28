Hashioka solicita patrulha mecanizada para atender famílias assentadas no Distrito de Itamarati

Durante a sessão plenária de quarta-feira, 28, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) apresentou indicação solicitando, em regime de urgência, a disponibilização de patrulha mecanizada para atender as famílias assentadas vinculadas à Associação do Grupo Antônio João (Agaj), localizada no Distrito de Itamarati, em Ponta Porã.



O pedido foi encaminhado ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, e ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Fernando Luiz Nascimento. A solicitação prevê o envio de tratores, grades aradoras, carretas agrícolas, forrageiras, plantadeira de mandioca e demais implementos necessários ao fortalecimento da produção agrícola local.



Segundo Hashioka, os pequenos produtores enfrentam dificuldades devido à falta de maquinários adequados para o preparo do solo, plantio, manutenção e escoamento da produção. A situação impacta diretamente a produtividade e a geração de renda das famílias assentadas.



O parlamentar destacou que a patrulha mecanizada representa um importante instrumento de apoio à agricultura familiar, contribuindo para ampliar a capacidade produtiva, melhorar as condições de trabalho no campo e promover o desenvolvimento sustentável nos assentamentos rurais.