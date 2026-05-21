Pit Stop do agasalho ocorre nesta sexta-feira; participe

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Fundo de Amparo à Comunidade (FAC) e a Ouvidoria Geral do Município realizam, nesta sexta-feira (22) a segunda edição do Pit Stop da arrecadação de agasalhos. A ação busca ampliar o acesso aos locais de doação durante a Campanha realizada pela pasta. 

“Já realizamos uma edição no mês passado e repetiremos agora para que servidores do paço e a população que passa por aqui ou mora próximo consiga realizar suas doações de forma rápida e sem precisar descer do carro”, explica Adir Diniz, diretora-presidente do FAC. 

Para ela, a mobilização reforça o empenho das equipes e servidores da prefeitura com a solidariedade às pessoas mais necessitadas e que não têm como se proteger durante o inverno. “As doações são destinadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e às instituições que fizeram solicitações via ofício e ainda não foram atendidas por nenhuma outra campanha”, conclui. 

A mobilização acontecerá das 11h30 às 13h30, em frente à entrada principal do Paço. Para participar, é necessário apenas entregar as doações, que podem ser agasalhos, cobertores, meias, cachecóis e luvas, que estejam em boas condições de uso, no ponto montado na Avenida Afonso Pena. Basta parar o veículo e doar.

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