CBF define Davi Lacerda para apitar Flamengo x Palmeiras no Maracanã

Flamengo e Palmeiras se enfrentam em duelo direto pela ponta

A CBF definiu Davi de Oliveira Lacerda como árbitro da partida entre Flamengo e Palmeiras, marcada para este sábado, às 21h, no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é um dos mais aguardados do primeiro turno por reunir líder e vice-líder da competição, já que o Palmeiras soma 35 pontos e o Flamengo aparece logo atrás, com quatro pontos a menos e um jogo a menos.

As duas equipes chegam ao clássico em momentos de oscilação, com o Palmeiras vindo de sequência de empates e o Flamengo alternando resultados no Brasileirão. A partida tem impacto direto na disputa pela liderança e pode alterar o topo da tabela. O duelo também é cercado de expectativa pelo peso histórico entre os clubes e pela rivalidade recente. A escala completa da arbitragem ainda não foi divulgada pela CBF.



