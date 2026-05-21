Los Angeles Lakers quer manter LeBron James para próxima temporada

Futuro de LeBron segue indefinido após eliminação na NBA

Los Angeles Lakers deseja manter LeBron James para a próxima temporada. Futuro do astro segue indefinido após eliminação na NBA. LeBron James pode renovar com a franquia de Los Angeles. Subtítulo: contrato de US$ 52,6 milhões termina em junho e decisão ainda não foi tomada. Subtítulo: diretoria dos Lakers acompanha cenário e aguarda definição do jogador. Após a eliminação do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste, LeBron evitou confirmar se seguirá na equipe, mantendo o futuro em aberto.

Aos 41 anos e em seu 23º ano de NBA, o astro segue como peça central do time, com médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências na temporada regular e 23,2 pontos nos playoffs, segundo a ESPN, enquanto a franquia demonstra interesse na renovação para manter sua liderança técnica em quadra.





