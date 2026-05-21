Maurício Meirelles leva “Surto Coletivo” a Campo Grande neste sábado

Espetáculo mistura humor, tecnologia e participação do público

Maurício Meirelles apresenta neste sábado (23) o espetáculo “Surto Coletivo” em Campo Grande, às 21h, no Teatro Dom Bosco, em uma das atrações mais aguardadas da comédia nacional na capital sul-mato-grossense, marcada por um formato inovador que já percorre o país com grande público. O show rompe o padrão tradicional do stand-up ao transformar a plateia em parte ativa da apresentação, utilizando tecnologia e improviso para criar situações em tempo real a partir das respostas dos espectadores.

Antes do início, o público preenche um questionário que alimenta as interações conduzidas pelo humorista ao longo do espetáculo. As histórias e opiniões coletadas são usadas como base para piadas e provocações inesperadas durante a performance. Conhecido pela agilidade no improviso e pelo humor afiado, Maurício consolida o projeto como uma experiência interativa e dinâmica. O espetáculo reforça a proposta de unir entretenimento e participação direta do público. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do artista.

Serviço — Campo Grande (MS) | “Surto Coletivo” – Maurício Meirelles

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro Dom Bosco

Endereço: Av. Mato Grosso, 225, Centro, Campo Grande – MS – 79002-230

Ingressos: https://mauriciomeirelles.com.br/