As Dez Mais

Terça, 19 de maio de 2026.

Hoje é Dia do Defensor Público.

Faltam 39 dias para o início da 49ª Festa da Fogueira em Jateí.

Manchetes do Correio do Estado:

-Cone-Sul vira principal entrada para cigarros contrabandeados…

-PT acredita que pode vencer a eleição para governador de MS…

-Condomínio de luxo está em cima de ‘duas’ áreas de preservação ambiental…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A mulher é parte fundamental do sucesso do marido. O apoio emocional que vem dela vale mais que qualquer outra coisa” – Billy Graham.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O Datafolha começa amanhã rodada de pesquisa para medir as intenções de voto à corrida presidencial. O resultado sairá dia 22. A sondagem visa detectar o escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro com o banqueiro ‘picareta’ Daniel Vorcaro.

2ª)

Ontem foi dia muito triste para a Família Razuk com a perda do mandato de Neno Razuk a na Assembleia Legislativa. Neno precisa se reeleger para escapar da Justiça de 1ª Instância que poderá mandá-lo para a cadeia por 15 anos…

3ª)

A CASSEMS aumentou a contribuição para cônjuges para R$ 450 reais mensais para reduzir um déficit de 189 milhões, mesmo assim a CASSEMS continua sendo barata, eficiente e mais tecnológica que qualquer outro Plano de Saúde.

4ª)

Depois de muitos ‘vai-e-vem’ convocaram o Neymar para jogar na Copa. Ele pode até não estar jogando ‘nadica de nada’, mas é querido mundo afora e fará publicidade altamente positiva para o nosso selecionado.

5ª)

O médico cardiologista João Jaesbick Neto foi levado para a Delegacia da Mulher na tarde de ontem acusado de possuir armas em desacordo com a lei. Elas foram encontradas enquanto policiais investigavam o suicídio da esposa dele Fabíola Marcotti, que se suicidou com um tiro.

6ª)

Na manhã de hoje liberada e confirmada a notícia que reconheceu ter Fabíola Marcotti, esposa do médico João Jaezbick Neto, se suicidado. A prova teria sido obtida por exame residuográfico. Jaezbick responderá por porte ilegal de arma.

7ª)

Uma equipe da Delegacia da Mulher e da Perícia Técnica estiveram no local da morte de Fabíola Marcotti investigando as circunstâncias dos acontecimentos, determinando que ela realmente se suicidou.

8ª)

A Coca-Cola anunciou o fechamento definitivo de sua fábrica histórica em Ventura-Califórnia, com 114 anos de operação. O encerramento está marcado para 10 de julho. Serão demitidos 85 funcionários.

9ª)

Os moradores do bairro Itamaracá estão felizes e comemorando a chegada do asfalto, terminando uma espera que demorou 40 anos. A obra está orçada em 19,9 milhões com toda a infraestrutura de drenagem e rede de esgoto.

10ª)

O Partido dos Trabalhadores de MS aposta que com os escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro e o Banco Máster será possível vencer em vários estados, inclusive em MS, onde o assunto abalou os ferrenhos seguidores do bolsonarista.

Chicotadas do dia!

Gaeco deu um baculejo agora pela manhã na ‘Operação Rota Desviada’. Cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em: Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Dourados, Fernandópolis-SP, Ituiutaba-MG. Bandidos usavam uma associação de estudantes universitários de N. Alvorada do Sul para operacionalizar ‘esquema ilícito’ envolvendo recursos públicos destinados ao transporte de alunos. Crimes investigados: peculato, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Essa bandidagem merece cadeia e nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Flávio Fernandez Santana; Ronaldo Camargo; Silaney Vieira; Nanci Ballardin; Helton Verão Lopes; Oscar Higa; Aidê Santos Rosa; Daniele Paes de Abreu Raghiant; Tatiene Romero e Itacir Molossi.

Nossos bons e queridos amigos: Carnet Social a página elegante da cidade.

Dr. Zaoar Murat Martins: desembargador da 3ª Câmara Criminal do TJMS; José Carlos Barboisa, nosso querido Barbosinha: vice-governador de MS; José Francisco Sarmento Nogueira: secretário de Estado e Cidadania; Dr. Renato Marcílio: diretor presidente da Sanesul e prefeita Cileide Cabral: anunciando a 49ª Festa da Fogueira em Jateí, de 26 a 28 do próximo mês.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.