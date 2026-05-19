Zé Teixeira é homenageado durante grande leilão rural

Reconhecimento ao produtor e deputado marcou abertura do evento rural em Dourados

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Zé Teixeira, foi homenageado durante o 1º Leilão Produção Fazenda Santa Claudina, considerado histórico na 60ª Expoagro. Mais de mil animais foram ofertados e o Tatersal do Parque de Exposições ficou lotado durante o evento. Gino Ferreira destacou a trajetória do parlamentar como defensor do agronegócio e ressaltou a emoção em realizar o leilão idealizado há anos.

Dona Ivanilde Teixeira também recebeu homenagem durante a cerimônia. O evento contou ainda com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convidado especial da feira. A Expoagro 2026 reúne lideranças políticas, produtores e representantes do setor agropecuário em Dourados. O leilão reforçou a relevância da feira para o desenvolvimento econômico e fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul.