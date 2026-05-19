Beleza natural impulsiona uso de sebo bovino em cremes

Mercado de beleza aposta em produtos derivados da carne

O uso do sebo bovino na produção de cosméticos naturais tem ganhado força no Brasil, impulsionado por consumidores que buscam alternativas sem derivados de petróleo. Marcas artesanais passaram a investir em hidratantes, desodorantes e protetores labiais produzidos com gordura visceral bovina, ingrediente conhecido como tallow. O mercado já é consolidado em países como Estados Unidos e Austrália e começa a crescer entre adeptos de alimentação ancestral e produtos naturais.

Empresários afirmam que a matéria-prima passa por processos de purificação e recebe óleos essenciais para eliminar odores e melhorar a aceitação do público. Dermatologistas alertam que, apesar dos benefícios naturais, os produtos precisam ser usados com orientação profissional, principalmente por pessoas com pele oleosa. A indústria de reciclagem animal considera a tendência positiva por agregar valor a um subproduto antes pouco explorado.

O setor aposta na expansão do nicho nos próximos anos, acompanhando o avanço global dos cosméticos naturais.