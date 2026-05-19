Jamilson Name pede lombada na MS-276 entre Dourados e Deodápolis

Pedido foi encaminhado ao Governo do Estado e à Agesul

O deputado estadual Jamilson Name apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rodovia MS-276, no trecho entre Dourados e Deodápolis. O pedido atende reivindicações de moradores da região, especialmente nas proximidades do Bar Redondo, apontado como local de intenso fluxo de veículos e frequentes ocorrências de acidentes.

Segundo o parlamentar, a medida busca aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente a via. Jamilson destacou que ações simples podem contribuir para salvar vidas e reduzir riscos no trânsito. A solicitação foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel, ao secretário estadual de Infraestrutura e à Agesul, responsáveis pela análise e execução de obras rodoviárias. O deputado agora aguarda avaliação do governo para que a demanda seja atendida com rapidez, reforçando a segurança nas estradas sul-mato-grossenses.