Jamilson Name pede lombada na MS-276 entre Dourados e Deodápolis

Indicação solicita reforço na segurança viária no Sul do Estado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Pedido foi encaminhado ao Governo do Estado e à Agesul

O deputado estadual Jamilson Name apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rodovia MS-276, no trecho entre Dourados e Deodápolis. O pedido atende reivindicações de moradores da região, especialmente nas proximidades do Bar Redondo, apontado como local de intenso fluxo de veículos e frequentes ocorrências de acidentes.

Segundo o parlamentar, a medida busca aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente a via. Jamilson destacou que ações simples podem contribuir para salvar vidas e reduzir riscos no trânsito. A solicitação foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel, ao secretário estadual de Infraestrutura e à Agesul, responsáveis pela análise e execução de obras rodoviárias. O deputado agora aguarda avaliação do governo para que a demanda seja atendida com rapidez, reforçando a segurança nas estradas sul-mato-grossenses.

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