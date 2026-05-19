Primt realiza palestra sobre inclusão no mercado de trabalho

A Funsat promoveu nesta terça-feira (19), no Teatro do Paço Municipal, mais uma etapa do ciclo de palestras do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). A ação reuniu beneficiários da Semed e abordou temas como organização, qualificação profissional e preparação para o mercado formal de trabalho.

Também participaram pessoas que estiveram presentes na palestra da tarde de segunda-feira (18).

Na abertura do ciclo, as atividades começaram na manhã de segunda-feira, com bolsistas ligados à Funsat (Fundação Social do Trabalho), Casa Civil, CGM (Guarda Civil Metropolitana), FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) e Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação).

As palestras são ministradas pelo professor Domício Junior, especialista em Recursos Humanos e treinamentos voltados ao desenvolvimento profissional, com metodologia baseada em técnicas da Harvard University.

Esta é a terceira vez consecutiva que o especialista conduz a capacitação, considerada importante pela Escola Funsat para ampliar o encaminhamento dos beneficiários ao mercado formal de trabalho e incentivar a busca por cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande.

Durante a palestra de hoje, o professor destacou a importância das regras e da convivência dentro do programa.

“O Primt possui regras fundamentais para manter um ambiente harmonioso para todos. O programa funciona como uma ponte de transformação na vida das pessoas, criando oportunidades para um novo começo profissional”, afirmou.

A expectativa da Funsat para este ano é atender 1.498 participantes do Primt em sete datas diferentes. O número supera o registrado em 2025, que foi considerado recorde na história do ciclo de palestras.

A participação nas capacitações é obrigatória para os beneficiários do programa.

O diretor-presidente da Funsat, um dos idealizadores do ciclo de palestras, reforçou a importância da qualificação profissional para garantir melhores oportunidades de trabalho.

“Mais do que um momento de reflexão, esse ciclo reforça a importância da capacitação. O aprimoramento profissional é essencial para conquistar estabilidade em futuras oportunidades de emprego. A Funsat e a Prefeitura de Campo Grande trabalham para apoiar essa transformação”, destacou.

Em caso de dúvidas sobre o programa, os interessados podem procurar o setor de Serviço Social da Fundação, localizado no 2º andar da sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, região central de Campo Grande.