Extração clandestina de madeira é alvo de operação na Terra Kadiwéu

Aroeira retirada ilegalmente é apreendida durante fiscalização em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ibama

Uma operação conjunta do Ibama, Polícia Militar Ambiental e Funai apreendeu madeira retirada ilegalmente da Terra Indígena Kadiwéu, em Mato Grosso do Sul, durante fiscalização realizada nos dias 12 e 13 de maio. Nas proximidades da aldeia Barro Preto, os agentes localizaram 500 lascas e 33 postes de aroeira, além de motosserras e outros equipamentos utilizados na extração clandestina.

Quatro indivíduos de nacionalidade paraguaia, sendo um também brasileiro, foram encontrados no local e notificados pelas autoridades. Segundo os órgãos envolvidos, a região apresenta recorrentes casos de exploração ilegal de madeira, com operações semelhantes registradas em 2023, 2024 e abril deste ano. A fiscalização seguirá investigando possíveis envolvidos no esquema criminoso. A madeira apreendida será destinada ao Comando Militar do Oeste do Exército Brasileiro, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

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