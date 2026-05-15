Com emenda de Beto Pereira, 3º Batalhão de Aviação avança para se tornar primeira unidade autossuficiente do Exército

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O 3º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro (3º BAvEx), em Campo Grande, recebeu 108 placas solares instaladas por meio de emenda parlamentar de R$ 540 mil destinada pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS). A usina fotovoltaica já proporciona redução de cerca de 70% nos custos com energia elétrica da unidade.

A estrutura possui capacidade de geração de 75 mil quilowatts e representa um importante passo para que o batalhão se torne a primeira unidade autossuficiente do Exército Brasileiro.

Durante a entrega, o deputado Beto Pereira destacou a importância estratégica da unidade militar para Mato Grosso do Sul e para a segurança das fronteiras brasileiras.

“Este é um importante comando do Exército que zela pela nossa fronteira, pelo nosso estado e pela nossa nação”, afirmou.

Segundo o General de Divisão Marcelo Zanon, comandante do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, a economia mensal com energia caiu de aproximadamente R$ 40 mil para menos de R$ 10 mil.

“Cada real economizado retorna para o batalhão”, destacou o general.

Esta é a terceira emenda destinada por Beto Pereira ao Exército em Mato Grosso do Sul. Ao todo, os investimentos já ultrapassam R$ 1 milhão em unidades militares do Estado.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Operação Fornax mira tráfico internacional e lavagem de dinheiro em MS

Milton - 0
Padarias, academias e açougues eram usados para lavar recursos ilícitos A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Fornax para desarticular organizações criminosas ligadas...
Leia mais

Artesanato, música e doces; confira o roteiro da 9ª Festa do Queijo

ANELISE PEREIRA - 0
Os preparativos para a 9ª Festa do Queijo já movimentam o distrito de Rochedinho. As tendas começaram a ser montadas nesta quarta-feira (13) para...
Leia mais

Preço dos legumes pesa no bolso dos brasileiros

Milton - 0
Cenoura dispara e lidera alta dos alimentos em 2026 O custo da alimentação voltou a pressionar o orçamento das famílias brasileiras em 2026, segundo dados...
Leia mais

Gerson apoia Vara Regional para fortalecer proteção ambiental em Bonito

Milton - 0
Projeto prevê mais agilidade em conflitos fundiários e ambientais O presidente da ALEMS, Gerson Claro, defendeu nesta terça-feira (12) a rápida tramitação do projeto que...
Leia mais