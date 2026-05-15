Com emenda de Beto Pereira, 3º Batalhão de Aviação avança para se tornar primeira unidade autossuficiente do Exército

O 3º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro (3º BAvEx), em Campo Grande, recebeu 108 placas solares instaladas por meio de emenda parlamentar de R$ 540 mil destinada pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS). A usina fotovoltaica já proporciona redução de cerca de 70% nos custos com energia elétrica da unidade.

A estrutura possui capacidade de geração de 75 mil quilowatts e representa um importante passo para que o batalhão se torne a primeira unidade autossuficiente do Exército Brasileiro.

Durante a entrega, o deputado Beto Pereira destacou a importância estratégica da unidade militar para Mato Grosso do Sul e para a segurança das fronteiras brasileiras.

“Este é um importante comando do Exército que zela pela nossa fronteira, pelo nosso estado e pela nossa nação”, afirmou.

Segundo o General de Divisão Marcelo Zanon, comandante do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, a economia mensal com energia caiu de aproximadamente R$ 40 mil para menos de R$ 10 mil.

“Cada real economizado retorna para o batalhão”, destacou o general.

Esta é a terceira emenda destinada por Beto Pereira ao Exército em Mato Grosso do Sul. Ao todo, os investimentos já ultrapassam R$ 1 milhão em unidades militares do Estado.