Deputado Hashioka reforça parceria com Ivinhema em reunião com prefeito Juliano Ferro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, 18, com o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), no gabinete da Prefeitura Municipal. Durante o encontro, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o município e destacou o apoio destinado ao longo do mandato para atender demandas da população.

Ao todo, Hashioka já disponibilizou R$ 1 milhão em emendas parlamentares para Ivinhema, contemplando a Prefeitura e as secretarias municipais, com investimentos que totalizam R$ 825 mil nas áreas de saúde e educação, além de apoio a entidades locais e escola da rede estadual.

Na saúde, os recursos viabilizaram a entrega de uma ambulância, aquisição de equipamentos hospitalares e custeio de serviços especializados. Já na educação, foram destinados recursos para modernização das salas de aula da rede municipal com lousas interativas. O município também recebeu apoio para ações voltadas à causa animal, setor produtivo e espaços de lazer.

Durante a reunião, Hashioka destacou a importância do diálogo constante com as lideranças municipais e reforçou sua atuação municipalista nas cidades do Vale do Ivinhema. “Sempre buscamos ouvir os pleitos dos municípios e trabalhar para que os recursos cheguem onde realmente fazem diferença na vida das pessoas. Ivinhema pode continuar contando com nosso apoio e parceria”, afirmou o deputado.

A agenda reforça a presença constante do parlamentar na região, acompanhando de perto as necessidades dos municípios e contribuindo para o desenvolvimento local. A equipe técnica da Prefeitura acompanhou a reunião.

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