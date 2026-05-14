Homem é internado após engasgar com pentelho da ex

Caso curioso em residência mobiliza atendimento de urgência

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Situação inesperada viraliza e gera debate nas redes

Um caso inusitado registrado em ambiente doméstico chamou atenção nas redes sociais após um homem ser levado às pressas ao hospital. Ele teria engasgado com um fio de cabelo da pepeca da ex-companheira enquanto realizava sexo oral na parceira.

A situação ocorreu de forma inesperada e exigiu intervenção médica de urgência. O paciente precisou de atendimento imediato para estabilização do quadro respiratório. Ele foi encaminhado para observação clínica, com uso de oxigênio suplementar. O episódio repercutiu na internet pela natureza incomum do ocorrido.

O caso também levantou discussões sobre riscos em situações domésticas aparentemente simples.

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