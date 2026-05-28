Dr. Victor Rocha homenageia acadêmicos por capacitação sobre câncer de mama

Acadêmicos recebem moção por destaque em formação médica em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria Dr. Victor Rocha 

Homenagem destaca importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama

O vereador Victor Rocha apresentou Moção de Congratulação aos acadêmicos Isadora Rosa da Silva, Beatriz Kalinati Costa Sol, Amanda Araguam Gomes da Cruz, Ana Clara de Oliveira Gonçalves e ao presidente do Centro Acadêmico, Lucas Lara, durante sessão ordinária da Câmara Municipal. A homenagem reconhece o destaque dos estudantes na organização da V JORMED e do minicurso “Consulta Mamária Completa”, voltado à capacitação para diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a defesa da moção, Dr. Victor Rocha ressaltou a importância da formação médica humanizada e da qualificação técnica na saúde pública.

Segundo o parlamentar, o projeto utilizou metodologias ativas e simulações clínicas para preparar futuros profissionais da saúde. “Investir em conhecimento é investir em vidas”, destacou o vereador ao enfatizar a relevância do diagnóstico precoce no combate à doença. A homenagem também reconhece a contribuição dos acadêmicos para o fortalecimento da universidade pública e para a formação de profissionais capacitados em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O texto e a foto foram divulgados pela assessoria do parlamentar.

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