Projeto de IA do Detran-MS conquista prêmio nacional e impulsiona nova era digital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) conquistou nesta terça-feira (26) o primeiro lugar no Prêmio Brasil de Gestão Pública, durante a 4ª edição da Expo GovBrasil, realizada no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP). O reconhecimento veio na categoria “Eficiência Administrativa, Desburocratização e Melhoria de Processos”, com o programa DPI – Defesa Prévia Inteligente.

O projeto utiliza Inteligência Artificial para automatizar a análise de processos de defesa prévia relacionados à suspensão do direito de dirigir, promovendo mais agilidade, padronização e eficiência nos julgamentos administrativos. A premiação reconhece iniciativas que transformam a gestão pública com impacto concreto para o cidadão.

Robson Lui, Diretor de TI do Detran-MS com o Secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que o reconhecimento nacional reforça o protagonismo do Detran-MS na modernização da gestão pública e na melhoria dos serviços oferecidos à população.

“O Detran-MS serve de exemplo para o restante do país. É você melhorar o acesso da população aos serviços essenciais hoje em dia. E quando você internamente promove celeridade nos procedimentos e processos, você também melhora o ambiente de trabalho do servidor público. O Detran-MS tem sido uma referência nacional e, agora, com a aplicação de tecnologia, soluções e Inteligência Artificial, melhora cada vez mais a prestação de serviços à população. É isso que a gente almeja: um Mato Grosso do Sul cada vez mais seguro, mais moderno e com serviços mais acessíveis ao cidadão”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a conquista reforça o compromisso da gestão estadual com inovação, eficiência e melhoria contínua dos serviços públicos. “Esse reconhecimento nacional mostra que o Detran-MS está avançando na modernização da gestão pública, utilizando tecnologia para tornar os processos mais ágeis, eficientes e seguros. O mais importante é que esse projeto nasceu a partir de ideias, conhecimento técnico e da expertise dos próprios servidores do Detran-MS, mostrando a capacidade do nosso quadro em desenvolver soluções inovadoras para melhorar os serviços públicos. Esse é o primeiro de uma série de projetos alinhados aos pilares de inovação, transformação digital e melhoria contínua defendidos pelo Governo do Estado”, afirmou Rudel Trindade que nesta quarta-feira (27) recebeu moção de congratulação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo projeto premiado.

Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, o reconhecimento nacional consolida o protagonismo do órgão na transformação digital aplicada ao serviço público. “Esse prêmio mostra que a tecnologia, quando aplicada com responsabilidade e foco no cidadão, tem capacidade real de transformar a gestão pública. O DPI nasceu para modernizar um processo administrativo interno do Detran-MS, voltado à análise de recursos e defesas prévias, trazendo mais agilidade, padronização e eficiência para o fluxo processual. Hoje, essa solução inédita desenvolvida com Inteligência Artificial se torna referência nacional, garantindo respostas mais rápidas e seguras ao cidadão”, destacou.

O sistema foi desenvolvido para analisar automaticamente os argumentos apresentados pelos condutores, cruzando informações dos autos com a legislação vigente, incluindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do Contran. Após a análise, a IA emite um parecer técnico fundamentado, que passa pela validação final de um servidor público. Toda a elaboração da ferramenta premiada contou com a colaboração de servidores do setor de penalidades do Detran-MS (Sepen) em parceria com a TI.

De acordo com o documento técnico inscrito na premiação, o projeto já analisou 1.186 processos entre janeiro e março de 2026, alcançando índice de precisão entre 99,6% e 100%, além de um ganho de produtividade de 17,2% após a consolidação do modelo.

Antes da implantação do DPI, todo o processo era realizado manualmente pelos servidores, demandando horas ou até dias para análise individual dos processos. Com a automação, o tempo de tramitação caiu para poucos minutos na etapa de revisão humana, reduzindo gargalos operacionais e aumentando a capacidade de atendimento do órgão.

A premiação também contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Henrique Leite Falcette, da Diretora Presidente da Escolagov, Ana Paula Martins, entre outros gestores de Mato Grosso do Sul que também concorreram às premiações nacionais.

O Prêmio Brasil de Gestão Pública é realizado durante a Expo GovBrasil e tem como objetivo reconhecer projetos que fortalecem as instituições públicas, promovem eficiência administrativa e entregam resultados concretos para a população.

Inovação

O sistema vencedor do Prêmio Brasil de Gestão Pública marca o início de um projeto macro de transformação digital e modernização dos processos burocráticos do Detran-MS. A iniciativa foi construída a partir de ideias, conhecimento técnico e expertise dos próprios servidores do órgão, aliados ao desenvolvimento tecnológico da equipe parceira.

A tecnologia aplicada na Defesa Prévia Inteligente serviu como base para o novo sistema de Inteligência Artificial da JARI, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (29), às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 610. A nova ferramenta vai atuar na análise de recursos administrativos de trânsito, ampliando a capacidade operacional, a padronização dos julgamentos e a agilidade nos processos internos.