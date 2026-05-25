Promovido por Papy, ‘Dia das Mães do Itamaracá’ reúne mais de mil pessoas e celebra 10 anos de tradição

A Festa do Dia das Mães no Jardim Itamaracá foi realizada neste domingo (24) e reuniu mais de mil pessoas no Cica (Centro de Integração da Criança e do Adolescente). O evento, promovido pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, completou 10 anos de realização e já se tornou tradição na região.

“Ela foi crescendo, crescendo, mais amigos e pessoas foram chegando e hoje é uma grande festa consolidada na região, junto com os amigos do vereador Papy e toda a comunidade que acompanha nosso trabalho. Quando o parlamentar cria uma conexão com uma região da cidade e permanece presente, a relação se transforma em amizade e convivência. Essa festa, para mim, representa isso”, destacou Papy.

Durante a programação, foi servida a tradicional galinhada no almoço. As crianças também participaram das atividades recreativas, com brinquedos como cama elástica. Além disso, houve sorteio de prêmios doados por parceiros do evento, entre eles a Loja Manancial.

Moradora do bairro há dois meses, a manicure Ângela Cristina Souza Duarte participou da festa pela primeira vez e elogiou a organização.

“Eu moro no bairro há dois meses, então é a primeira vez que participo, mas estou gostando de tudo, da organização e da forma como estão tratando bem a gente”, afirmou.

O evento também contou com apoio da Energisa, que realizou cadastro de consumidores de baixa renda na tarifa social, troca de lâmpadas antigas por modelos de baixo consumo e sorteio de cinco geladeiras e 10 ventiladores por meio do Programa de Eficiência Energética.

A diarista Elisângela Suna Cabajol, que participa pela segunda vez da festa, destacou o acolhimento às famílias.

“Tenho dois filhos aqui no Cica e fiquei sabendo da festa pelo grupo de eventos. É a segunda vez que participo da Festa das Mães. Sempre preparam tudo com