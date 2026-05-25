Ibama treina equipes para detectar doenças em animais silvestres em Goiás

Ibama investe em tecnologia PCR para proteção da biodiversidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ibama

Ação fortalece prevenção de zoonoses e segurança na reabilitação da fauna

O Ibama iniciou em Goiânia uma capacitação voltada à detecção de doenças em animais silvestres atendidos no Cetas, com foco na técnica PCR, capaz de identificar vírus e bactérias antes do surgimento de sintomas. O treinamento é realizado em parceria com a UFMG e busca aprimorar os protocolos de triagem, quarentena e reabilitação da fauna.

A iniciativa aumenta a segurança na avaliação dos animais antes da soltura, reduz o risco de disseminação de doenças na natureza e fortalece a conservação da biodiversidade. Além disso, contribui para o monitoramento de zoonoses e para a proteção da saúde ambiental e da população.

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