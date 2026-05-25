Justiça autoriza família de fiscal morto por Bernal a atuar no processo

Decisão judicial foi assinada às vésperas das audiências

A Justiça autorizou a esposa e os filhos do fiscal tributário Roberto Mazzini a atuarem como assistentes de acusação no processo que apura sua morte em Campo Grande. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos Alberto Garcete após pedido da defesa da família, protocolado em abril e deferido às vésperas das audiências do caso. As primeiras sessões estão marcadas para esta terça-feira, quando serão ouvidas testemunhas da acusação, e na quarta-feira será a vez dos depoimentos do ex-prefeito Alcides Bernal e das testemunhas de defesa.

Mazzini foi morto a tiros em março deste ano enquanto tentava tomar posse de um imóvel arrematado em leilão, segundo a investigação. Bernal responde por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio, permanecendo preso desde o crime. O processo segue em fase de instrução, com expectativa de novos depoimentos e avanço na produção de provas.



