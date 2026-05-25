Anvisa aprova novo medicamento para enxaqueca

Novo remédio promete avanço no controle da enxaqueca

Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Nurtec

Substância atua em nova classe terapêutica contra a dor

A Anvisa aprovou o registro do medicamento Nurtec® ODT para tratamento da enxaqueca em adultos. O fármaco é indicado tanto para o tratamento agudo das crises quanto para a prevenção em pacientes com episódios frequentes. O princípio ativo rimegepanto atua bloqueando a proteína CGRP, associada à inflamação e à dor da enxaqueca.

A doença é considerada neurológica, crônica e incapacitante, com crises que podem durar até 72 horas. Entre os sintomas estão dor intensa, náusea, vômito, fotofobia e fonofobia. O medicamento pertence a uma nova classe terapêutica voltada ao controle direto da doença. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25).

