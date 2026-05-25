Faustão passa por procedimento médico em SP

Internação de Faustão ocorre no Hospital Albert Einstein

O apresentador Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por um procedimento de retirada de sonda gástrica já previamente programado. Segundo a equipe médica, a intervenção estava prevista desde 2025 e faz parte do acompanhamento clínico do comunicador. O estado de saúde é considerado estável e dentro da normalidade, sem intercorrências registradas.

A previsão é de alta hospitalar na próxima terça-feira (26), conforme informou o hospital. O procedimento é rotineiro dentro do tratamento de saúde do apresentador, que segue em observação. Faustão já passou por quatro transplantes ao longo dos últimos anos, incluindo coração, fígado e rins.

O caso segue evoluindo de forma controlada e sob monitoramento médico.



