“Compromisso com a população”, diz prefeita ao lançar Vira CG Saúde

Para quem aguarda uma cirurgia, exame especializado ou até confirmação de um diagnóstico, esta segunda-feira (25) marca o início de uma nova etapa da saúde pública de Campo Grande. Com mais de R$ 60 milhões aplicados e uma força-tarefa que reúne Prefeitura de Campo Grande, hospitais, instituições filantrópicas e bancada federal, o “Vira CG Saúde” determina uma virada histórica para um novo momento no setor, com mais de 24 mil procedimentos em uma das áreas mais essenciais para a população.

A prefeita Adriane Lopes destaca que o programa representa um avanço importante na estruturação da saúde pública municipal e na ampliação do acesso da população aos atendimentos especializados.

“Hoje é um dia muito importante para Campo Grande. O Vira CG Saúde representa o destravamento de um compromisso que assumimos com a nossa população: enfrentar as filas, ampliar os atendimentos e garantir dignidade para quem mais precisa. Com união, parceria e muito trabalho, estamos viabilizando mais de 24 mil procedimentos e tirando milhares de pessoas das filas da saúde. Isso só está sendo possível graças ao apoio da nossa bancada federal, dos hospitais parceiros, dos vereadores e de todos que acreditam em uma saúde pública mais eficiente e humana”, afirmou.

Prefeita Adriane Lopes discursando durante o lançamento do Vira CG Saúde (Foto: Elias Campos)

A chefe do Executivo Municipal lembra que o crescimento da demanda da saúde pública exige planejamento, responsabilidade e ampliação permanente da capacidade de atendimento da rede municipal, trazendo resultados que impactam positivamente na vida dos campo-grandenses.

“A saúde de Campo Grande cresce todos os dias e atende não só a nossa população, mas pessoas de todo Mato Grosso do Sul e até de países vizinhos. E mesmo diante dos desafios, seguimos buscando soluções, recursos e novos caminhos para cuidar das pessoas. É fazendo o certo que a gente traz resultado.”

Mais do que anunciar investimentos, o programa começa já com atendimentos em andamento e aposta em uma estratégia baseada em planejamento, articulação institucional e ampliação da capacidade operacional da rede — transformando recursos em procedimentos, diagnósticos e acesso mais rápido para quem espera por atendimento especializado.

A iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foi estruturada para atuar diretamente na ampliação de cirurgias, exames e atendimentos especializados, organizando os serviços por linhas de cuidado e demandas reprimidas da rede pública.

Ao todo, já estão pactuados 8.460 procedimentos cirúrgicos e outros 16.855 exames e diagnósticos especializados.

Entre os procedimentos cirúrgicos contemplados estão cirurgias ortopédicas, oftalmológicas, bariátricas, urológicas, cirurgias gerais, de coluna, pediátricas, de cabeça e pescoço, oncologia ortopédica, vasculares, otorrinolaringológicas, além de laqueaduras, mamoplastias e procedimentos para endometriose profunda.

Na área de exames e diagnósticos especializados, o programa inclui ressonância magnética, tomografia, colonoscopia, endoscopia, radiografias, espirometria, biópsia de próstata, EEG com mapeamento e avaliação neuropsicológica.

O Vira CG Saúde também contempla atendimentos e procedimentos especializados como radioterapia, hemodinâmica, entrega de aparelhos auditivos, neuropediatria, psicoterapia e ampliação de leitos psiquiátricos.

Mais do que ampliar números, o programa aposta em integração e capacidade operacional. Alguns hospitais e prestadores já iniciaram parte dos atendimentos antes mesmo do anúncio oficial.

No Hospital São Julião, por exemplo, já ocorrem avaliações pré-operatórias e cirurgias oftalmológicas. Na maternidade, além dos exames de imagem, crianças na fila de cirurgias já estão sendo chamadas. O Hospital do Câncer iniciou atendimentos em radioterapia e a Funcraf já realiza entregas de aparelhos auditivos e avaliações especializadas.

Secretário de Saúde, Marcelo Vilela, durante o evento (Foto: Elias Campos)

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, ressalta que a iniciativa foi organizada a partir de um diagnóstico técnico das principais demandas da rede e que a proposta é garantir execução contínua e monitoramento permanente dos atendimentos.

“A saúde pública exige planejamento, organização e responsabilidade na execução. Essa força-tarefa nasce justamente dessa construção técnica, integrada e estruturada, para ampliar a capacidade da rede, acelerar atendimentos e garantir resultados concretos para a população. Muitos procedimentos já começaram, o que mostra que o programa já está acontecendo na prática”, disse.

O programa também fortalece a articulação entre Prefeitura, hospitais parceiros e bancada federal, responsável pela destinação de parte significativa dos recursos que viabilizam os atendimentos especializados. Entre os parceiros estão a AAMI, Hospital Adventista, Hospital São Julião, Hospital do Câncer, Funcraf, Cotolengo e Hospital Nosso Lar.

O diretor-executivo da Maternidade Cândido Mariano, Rodrigo Lucchesi, lembra que a iniciativa amplia a capacidade de atendimento e reforça a importância da integração entre as instituições. Segundo ele, a união entre poder público, hospitais e Parlamento permite acelerar procedimentos e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.

A senadora Tereza Cristina afirma que o programa representa uma construção baseada em responsabilidade e coragem para buscar soluções diferentes na saúde pública. Ao defender a união institucional em torno de Campo Grande, a parlamentar afirmou que a prefeita Adriane Lopes está fazendo “o certo” ao buscar alternativas para ampliar os atendimentos e fortalecer a rede municipal.

“Às vezes a gente precisa pensar fora da casinha e fazer o que precisa para trazer resultados. A gente fica muito acostumado a fazer sempre da mesma forma e achar que aquilo é o certo. Mas, de repente, se fizer um pouco diferente, a população pode ter ganhos com isso. O mérito é da população que vai ter o resultado. Estamos unidos por Campo Grande e vamos continuar ajudando a saúde da Capital”, afirmou.

O senador Nelsinho Trad ressalta que a mobilização da bancada federal em torno do programa demonstra confiança na condução do projeto e reforça a importância da união acima de disputas políticas.

“Quando a Adriane chega para apresentar um projeto estruturado, nós temos que ajudar. Eu não vou dar a mão para partido político, vou dar a mão para Campo Grande. Nós precisamos enfrentar os problemas e ajudar a resolver”, declarou.

Prefeita Adriane Lopes durante coletiva de imprensa (Foto: Elias Campos)

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Luiz Ovando também destacam que a união da bancada federal tem sido fundamental para ampliar os investimentos na saúde da Capital e fortalecer a capacidade de atendimento da rede pública.

Já o deputado estadual Lídio Lopes ressalta que o programa representa um momento importante para Campo Grande, evidenciando a união institucional em torno de investimentos estruturantes para a saúde pública.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, afirma que o programa reforça a importância da integração entre Estado, Município e hospitais parceiros para avançar na redução das filas e ampliação dos atendimentos especializados.

“Esse enfrentamento exige investimento em rede e integração entre os serviços. A demanda é muito grande, mas esse projeto mostra organização, planejamento e capacidade de execução para avançarmos na redução das filas e na ampliação dos atendimentos”, diz.