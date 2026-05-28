Lançamento do Juventude Plena conta com trilha imersiva de qualificação e empregabilidade

A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) participa nesta quinta-feira (28) do lançamento do programa Juventude Plena, iniciativa integrada do Governo do Estado, realizada por meio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), que reúne um conjunto de políticas públicas voltadas à formação, cultura, cidadania e oportunidades para a juventude sul-mato-grossense.

O evento acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com a participação da Sequalit (Secretaria-Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho), vinculada à Semadesc, que irá oferecer, das 11h às 17h, a Trilha Qualifica Juventude, uma experiência imersiva voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

Ao menos 200 jovens já garantiram participação na Trilha, por meio de inscrição na plataforma MS Qualifica Digital (msqualifica.ms.gov.br). A participação é gratuita e também poderá ser solicitada durante o evento. O objetivo é proporcionar aos participantes uma jornada que vai além da qualificação técnica, estimulando reflexões sobre futuro, carreira e oportunidades.

A proposta está estruturada em três pilares fundamentais: Projeto de Vida e Autoconhecimento, Qualificação Profissional e Desenvolvimento, e Empregabilidade e Oportunidades. Para tornar a experiência mais dinâmica e interativa, a Trilha Qualifica Juventude será composta por três ilhas temáticas, permitindo que os participantes percorram diferentes etapas de uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional.

Na Ilha 1 (Amarela), o foco estará no protagonismo juvenil, propósito de vida, inteligência emocional e desenvolvimento de competências comportamentais, habilidades cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. Já na Ilha 2 (Rosa), os jovens terão acesso a informações sobre oportunidades de qualificação profissional, programas de capacitação e potencialidades econômicas de Mato Grosso do Sul, conectando-os aos setores estratégicos que impulsionam o desenvolvimento do Estado.

Encerrando o percurso, a Ilha 3 (Azul) abordará a empregabilidade e a inserção no mundo do trabalho, aproximando os participantes de oportunidades de recrutamento, orientações sobre posicionamento profissional e interação com empresas e instituições parceiras.

A programação receberá estudantes da rede pública estadual, além de representantes dos grêmios estudantis. O evento também contará com atrações culturais e outras atividades voltadas ao fortalecimento do protagonismo juvenil.

Mais do que apresentar oportunidades, a Trilha Qualifica Juventude busca incentivar os jovens a refletirem sobre seus projetos de vida, reconhecerem seus talentos e compreenderem as possibilidades de construção de uma trajetória profissional alinhada aos seus objetivos e às demandas do mercado de trabalho.