Bodoquena realiza encontro para início da elaboração do plano municipal de educação 2026-2036

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEL), realizou nesta quinta-feira, 28 de maio, no Auditório Gilberto Saraiva, o encontro de apresentação e alinhamento dos trabalhos para a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036.

A iniciativa reúne membros da Comissão Gestora Municipal e da Comissão Técnica Municipal, instituídas pelo Decreto nº 109, de 12 de maio de 2026, com o objetivo de conduzir a construção do novo plano que estabelecerá as metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no município pelos próximos dez anos.

Durante o encontro, foram apresentadas as atribuições das comissões, o cronograma de atividades e as etapas que irão compor a elaboração do documento, incluindo estudos, diagnóstico da realidade educacional do município e a participação da comunidade por meio de audiências públicas e demais espaços de debate.

O Plano Municipal de Educação é um importante instrumento de planejamento que orienta as políticas públicas educacionais, garantindo a definição de metas e ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino, à valorização dos profissionais da educação e ao fortalecimento da aprendizagem em Bodoquena.

A construção do PME 2026-2036 será realizada de forma participativa, envolvendo representantes do poder público, profissionais da educação e segmentos da sociedade civil, assegurando que o documento reflita as necessidades e os desafios da educação municipal para a próxima década.