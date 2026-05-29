Gestão sustentável ganha força em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande segue consolidando ações voltadas à sustentabilidade, inovação e modernização da gestão pública. O compromisso do município com práticas alinhadas aos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) foi reforçado durante a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) no 1º Seminário Construindo a Sustentabilidade na Gestão Pública, realizado nesta sexta-feira (30/05) pelo o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

O evento reuniu gestores e servidores públicos para discutir a integração de práticas sustentáveis nas rotinas administrativas, nos processos de compras públicas e na formulação de políticas públicas, fortalecendo uma administração mais eficiente, transparente e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Durante o seminário, foram debatidas estratégias que já vêm sendo implementadas pela Prefeitura de Campo Grande em diferentes áreas da administração municipal, demonstrando que o município acompanha uma agenda moderna de governança e sustentabilidade.

Entre os modelos já utilizados pela gestão municipal está a adoção de critérios sustentáveis nas contratações públicas, iniciativa que fortalece a responsabilidade socioambiental nas aquisições e serviços realizados pelo município. A medida busca incentivar práticas mais conscientes e sustentáveis dentro da administração pública.

A modernização de processos administrativos também integra esse conjunto de ações. A Prefeitura vem investindo em medidas que simplificam procedimentos, reduzem burocracias e tornam mais ágil o atendimento aos cidadãos e investidores, fortalecendo o ambiente de negócios e promovendo desenvolvimento sustentável, como por exemplo a digitalização total dos processos cartográficos, que passaram a tramitar exclusivamente em meio eletrônico.

Outro destaque é a implantação de soluções inovadoras de drenagem urbana sustentável, como os jardins de chuva, que auxiliam no escoamento das águas pluviais, contribuem para a redução de alagamentos e promovem benefícios ambientais e urbanísticos para a cidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Junior, comentou sobre a importância da pauta ESG na administração pública e as iniciativas concretas voltadas à sustentabilidade e à inovação na gestão municipal “Participar deste seminário é uma oportunidade importante para compartilhar experiências e também conhecer práticas que fortalecem a gestão pública sustentável. Campo Grande já vem avançando nessa agenda, com ações que unem responsabilidade ambiental, modernização administrativa e desenvolvimento econômico sustentável. Um exemplo são os avanços tecnológicos na área urbanística que têm contribuído para tornar os processos mais eficientes, transparentes e integrados, auxiliando no planejamento urbano e ambiental da Capital”.

A participação da Prefeitura no seminário reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar políticas públicas voltadas à sustentabilidade, inovação e eficiência administrativa, promovendo uma cidade cada vez mais preparada para os desafios do futuro.