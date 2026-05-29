Lula critica ingerência dos EUA e reforça combate ao crime organizado

Governo brasileiro endurece discurso contra facções e “falsos patriotas”
Lula criticou a interferência dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil durante evento oficial nesta sexta-feira (29). O presidente reagiu à decisão de Donald Trump de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Lula afirmou que o Brasil não aceita ser tratado como “republiqueta” e reforçou a defesa da soberania nacional.
O governo brasileiro também citou impactos econômicos e políticos da medida adotada pelos EUA. O presidente destacou que facções criminosas atuam como terroristas contra a população das periferias. Ele afirmou que o país já conta com a Lei Antifacção para ampliar o combate ao crime organizado. Lula ainda criticou posicionamentos ligados a “falsos patriotas” e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao comentar o cenário político.