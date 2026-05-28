Sábado tem feijoada e Pagode no Villa Mix

Neste sábado, dia 30 de maio, o Villa Mix Bar & Restaurante promove mais uma edição da tradicional feijoada com muito pagode e animação a partir das 12h, na Avenida Gunter Hans, 3640, Tijuca.

A atração musical fica por conta do grupo Pagode Carioca Carlinhos SP, prometendo agitar o público com grandes sucessos do samba e pagode.

O proprietário Marcão, do Villa Mix Restaurante e Choperia, convida toda a população para participar do evento e aproveitar um sábado especial com boa música, gastronomia e ambiente familiar.