Carlão homenageia secretário Flávio César com Medalha Destaque da Década

O secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, recebeu na Câmara Municipal de Campo Grande a Medalha Destaque da Década “Juvêncio César da Fonseca”, homenagem proposta pelo vereador Carlão (PSB).

A honraria reconhece os serviços prestados por Flávio César ao desenvolvimento econômico e institucional de Mato Grosso do Sul. Durante a entrega, Carlão destacou a trajetória do secretário, que já atuou como vereador e presidente da Câmara Municipal.

Atualmente à frente da Secretaria de Fazenda, Flávio César teve papel importante na conquista da nota máxima CAPAG A+ para o Estado, consolidando Mato Grosso do Sul como referência nacional em gestão fiscal.

O secretário também ocupa cargos de destaque nacional, como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) e do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, ligado à Reforma Tributária.

A solenidade contou com a presença de vereadores e autoridades estaduais.