Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Prisão ocorreu em Orlando em cooperação com a Polícia Federal

Alexandre Ramagem foi detido pelo serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) em Orlando, na Flórida, após cooperação entre autoridades norte-americanas e a Polícia Federal brasileira. A prisão ocorre no contexto de processos migratórios que agora serão analisados pela Justiça dos EUA, em audiência com juiz especializado. A expectativa das autoridades brasileiras é de que o ex-deputado seja deportado ao Brasil após essa etapa, caso não haja acolhimento de eventual pedido de asilo.

A defesa poderá alegar perseguição política para tentar barrar a extradição, argumento usado em casos semelhantes envolvendo condenados pelos atos de 8 de janeiro. Ramagem era considerado foragido desde setembro, após decisão do Supremo Tribunal Federal que o condenou a 16 anos de prisão. Ele também teve o mandato cassado e é investigado por participação em estrutura paralela de inteligência na Abin. O processo segue em análise e ainda não há prazo definido para eventual deportação.

















