Centro de Campo Grande em crise: Papy cobra ações imediatas do Executivo

Iluminação precária e cobrança sobre recursos da Cosip

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, denunciou na sessão desta terça-feira (14) o que classificou como abandono da região central de Campo Grande, apontando o aumento da insegurança, furtos recorrentes e falhas no sistema de videomonitoramento e iluminação pública. O parlamentar relatou cobranças de entidades comerciais e criticou a falta de manutenção do Centro, destacando que, apesar da infraestrutura existente, a criminalidade cresce no período noturno e afeta diretamente lojistas e trabalhadores. Ele também defendeu maior integração entre segurança pública, assistência social e saúde para lidar com a população em situação de rua e dependentes químicos, além de questionar a eficácia dos investimentos públicos na área.

Papy ainda cobrou explicações da Prefeitura sobre a ausência de iluminação e policiamento, mencionando a alta arrecadação da Cosip e a necessidade de retorno efetivo desses recursos para a cidade. Segundo ele, o cenário atual afasta investimentos e prejudica o desenvolvimento da região central. Vereadores presentes também debateram soluções para o problema, destacando a complexidade social da situação e a necessidade de requalificação urbana.