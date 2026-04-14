DENAR prende suspeitos em operação antidrogas

Ação integrada resulta em prisões, apreensões e um foragido

A Polícia Civil deflagrou a Operação Lealdade Corrompida para cumprir mandados judiciais em investigação sobre subtração de drogas em Campo Grande. A ação, conduzida pela DENAR, apura a atuação de um grupo organizado que teria retirado entorpecentes de uma residência.

Segundo as investigações, os envolvidos teriam se passado por agentes de segurança pública para executar o crime. Durante a operação, quatro suspeitos foram presos temporariamente e um permanece foragido da Justiça. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados aos investigados.

No material apreendido estão celulares, dinheiro, armas de fogo, munições e outros itens de interesse da investigação. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para identificar demais envolvidos e esclarecer completamente os fatos.