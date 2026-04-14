Tribunal de Justiça integra campanha do agasalho e disponibiliza pontos de arrecadação

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul participa da campanha solidária “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem!”, iniciativa que mobiliza servidores públicos e a sociedade na arrecadação de roupas e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Como forma de contribuir com a ação, o TJMS disponibilizou uma caixa de arrecadação no saguão do prédio da Secretaria do Tribunal, localizado no Parque dos Poderes. Em breve, outros dois pontos de coleta também estarão disponíveis: um no Fórum de Campo Grande e outro no Centro Integrado de Justiça (Cijus), ampliando o alcance da campanha no âmbito do Judiciário sul-mato-grossense.

Organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e com o apoio da primeira-dama Mônica Riedel, a campanha chega à sua 11ª edição em 2026, consolidando-se como uma importante iniciativa de solidariedade no Estado. Neste ano, o lançamento das ações ocorreu no dia 29 de março, durante o primeiro treinão da 4ª Corrida dos Poderes, integrando esporte e responsabilidade social, além de incentivar a prática de atividades físicas e o bem-estar entre os servidores públicos.

Criada em 2015, a campanha “Seu Abraço Aquece” vem crescendo a cada edição. Em 2025, foram arrecadadas mais de 161 mil peças, distribuídas para mais de 300 entidades filantrópicas. Em 2026, a ação conta com 17 correalizadores, incluindo instituições de classe, representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de empresas privadas parceiras.

As doações podem ser feitas até o dia 20 de maio, em caixas de coleta instaladas em secretarias, autarquias, fundações e diversos órgãos públicos estaduais, bem como em instituições parceiras. Podem ser doados cobertores, roupas, casacos, sapatos e acessórios de inverno — como meias, luvas, gorros, toucas e cachecóis — novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação, para crianças e adultos.

As entidades interessadas em receber as doações devem se inscrever por meio do link https://www.responde.ms.gov.br/pesquisa/510, no período de 1º a 24 de abril.

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