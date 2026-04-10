Investimentos em educação transformam escolas em Dourados

Emendas parlamentares melhoram estrutura e rotina escolar

As unidades de ensino de Dourados começaram a registrar mudanças significativas após o recebimento de emendas parlamentares destinadas pela deputada estadual Lia Nogueira. Com investimento de R$ 150 mil, três instituições foram contempladas e passaram a contar com melhorias estruturais que impactam diretamente a rotina escolar e o bem-estar de alunos e professores.

No CEIM Kátia Marques Barbosa, o recurso foi aplicado na instalação de uma cobertura metálica no espaço do parque, garantindo que as crianças possam utilizar a área mesmo em dias de sol forte ou chuva. Já no CEIM Sebastiana Vieira Soares, a chegada de aparelhos de ar-condicionado e televisores trouxe mais conforto térmico e apoio às atividades pedagógicas, tornando o ambiente mais adequado para o aprendizado diante das altas temperaturas registradas no município.

Na Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé, os investimentos possibilitaram a aquisição de parquinho, bebedouros, cadeiras para auditório e outros equipamentos que fortalecem a estrutura da unidade. Segundo a deputada, o objetivo das emendas é atender demandas reais das escolas e garantir melhorias que façam diferença no dia a dia da comunidade escolar.