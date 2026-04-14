PRF é recebida a tiros ao interceptar arsenal de guerra em Caxias

Veículo clonado é abandonado após troca de tiros na BR-040

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Ação ocorreu durante fiscalização na Rodovia Washington Luiz

A PRF foi recebida a tiros na noite de segunda-feira (13) durante uma operação que resultou na apreensão de armas, munições e drogas na BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu durante uma fiscalização do Núcleo de Operações Especiais, quando os agentes deram ordem de parada a um Honda City, mas o motorista desobedeceu e fugiu. Durante a perseguição, o veículo foi abandonado no bairro Parque Império, em Campos Elíseos, após os suspeitos escaparem por uma via adjacente.

Na tentativa de abordagem, os policiais foram alvos de disparos feitos por criminosos, que conseguiram fugir do local. No interior do carro, foram encontrados um simulacro de fuzil, munições de calibres 9 mm e 5,56 mm e dezenas de pinos de cocaína. A PRF também constatou que o veículo era clonado e tinha registro de roubo ocorrido em janeiro deste ano. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 60ª DP, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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