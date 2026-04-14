Baculejo em ferro-velho termina com prisão em MS

Estabelecimentos são alvo por suspeita de comércio ilegal de recicláveis

Baculejo em um ferro-velho de Corumbá terminou com a prisão de um suspeito durante operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (14) em Corumbá. A ação, que contou com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Fiscalização de Posturas, teve como objetivo combater a receptação de cabos e fios metálicos furtados na região. Ao todo, 14 estabelecimentos foram vistoriados, e em um deles foram encontrados cerca de 500 quilos de cobre com indícios de origem ilícita.

Além de fios queimados e retorcidos, prática comum para dificultar a identificação do material. Diante das irregularidades, o responsável pelo local foi preso em flagrante por receptação qualificada. A polícia segue intensificando as fiscalizações para coibir a comercialização de sucata ilegal no município.

