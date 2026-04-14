UEMS abre seleção para auxílios estudantis a alunos em vulnerabilidade

Programa garante apoio financeiro para alimentação e moradia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Edital prevê quase 750 benefícios entre permanência e alimentação

A UEMS abriu inscrições para o processo de avaliação socioeconômica que permite o acesso aos auxílios permanência e alimentação do Programa Institucional de Assistência Estudantil, com vigência prevista entre maio de 2026 e maio de 2027. As inscrições seguem abertas até 24 de abril de 2026, de forma exclusivamente online pelo sistema da universidade. O resultado preliminar será divulgado em 6 de maio, com prazo para ajustes até 12 de maio e lista final a partir de 22 de maio.

O programa é voltado a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica regularmente matriculados na graduação. A seleção considera critérios como renda, moradia, transporte, saúde e o Índice de Vulnerabilidade Social. Ao todo, são ofertados 492 auxílios permanência e 248 auxílios alimentação, incluindo modalidades para cursos presenciais e EaD, reforçando a política de combate à evasão e apoio à permanência estudantil.

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