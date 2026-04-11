Show de Daniel na Expogrande é marcado por acidente fatal

Equipes tentaram reanimação, mas óbito foi confirmado no local

Um trabalhador morreu na tarde deste sábado (11) após sofrer uma descarga elétrica enquanto atuava na montagem do palco principal da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A vítima, com idade entre 35 e 40 anos, realizava reparos na estrutura quando foi atingida e ficou inconsciente.

Equipes de socorro que já estavam no local iniciaram manobras de reanimação imediatamente, com apoio do SAMU. O homem chegou a apresentar sinais vitais, mas teve nova parada cardiorrespiratória e não resistiu. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia da Polícia Civil e da Polícia Científica. As autoridades investigam as causas do acidente e possíveis falhas de segurança. Até o momento, não há posicionamento oficial sobre a manutenção da programação do evento.