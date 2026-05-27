Sindicato intensifica mobilização contra escala 6×1 em frigoríficos de Campo Grande

STICCG reforça campanha por redução da jornada sem perda salarial na Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Entidade defende mudança para mais qualidade de vida e produtividade

O STICCG reforçou nesta semana a campanha pelo fim da escala 6×1 nos frigoríficos de Campo Grande, ampliando as ações de mobilização junto aos trabalhadores das unidades da Capital. A iniciativa inclui panfletagens e diálogos diretos nas portas das plantas industriais, com o objetivo de conscientizar a categoria sobre a proposta de redução da jornada de trabalho sem perda salarial.

Segundo o sindicato, a medida busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, promovendo mais saúde física e mental, além de fortalecer a convivência familiar. A entidade afirma que a escala atual provoca desgaste intenso, especialmente em atividades de alta demanda como as do setor frigorífico. O STICCG também defende que a mudança representa um avanço nas relações de trabalho e pode contribuir para maior produtividade.

A campanha segue nos próximos dias em outras unidades da Capital, ampliando o debate com a categoria.

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