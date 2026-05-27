AQUIDAUANA: Rua 7 de Setembro recebe serviços de recuperação do pavimento

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana os trabalhos de recuperação do pavimento asfáltico da Rua 7 de Setembro no prolongamento de acesso ao Frigorífico Buriti, à Colônia Buriti e, também, à Ponte Boiadeira, que faz a ligação entre os municípios de Aquidauana e Anastácio.

O local possui grande fluxo diário de veículos, sendo utilizado por moradores, trabalhadores, produtores rurais e demais pessoas que transitam pela região. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Os serviços estão sendo executados pela equipe do setor de Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração, que está fazendo a recuperação do asfalto nos pontos onde houve afundamento da pavimentação e buracos.

Homens e máquinas trabalham intensamente no local para restabelecer as condições adequadas da via, contribuindo para a mobilidade urbana e oferecendo mais segurança para toda a população que utiliza o trecho diariamente.